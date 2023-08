Yemen: l'Arabia Saudita accoglie con favore conclusione trasbordo petroliera Safer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli Stati Uniti, come si legge in un comunicato stampa del segretario di Stato, Antony Blinken, hanno accolto con favore la conclusione “in sicurezza” delle operazioni di trasbordo. “La nave Safer correva il rischio di una fuoriuscita di petrolio quattro volte più grande del disastro dell'Exxon Valdez. Un tale sversamento avrebbe comportato costi di pulizia di decine di miliardi di dollari e avrebbe rappresentato una catastrofe ambientale, economica e umanitaria per la regione”, si legge nella nota. Blinken ha anche ringraziato il coordinatore residente Onu in Yemen, David Gressly, il Programma di sviluppo Onu e i donatori che hanno contribuito in termini finanziari alle operazioni. “Anche se la crisi più urgente è stata evitata, l'intera operazione, compresa la rimozione sicura della Safer, non è stata ancora completata”, si legge ancora nel comunicato, “l'Onu ha urgente bisogno del sostegno finanziario della comunità internazionale e del settore privato per trovare gli altri 22 milioni di dollari necessari per completare il lavoro e affrontare tutte le minacce ambientali ancora imminenti”. (segue) (Res)