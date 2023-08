Yemen: l'Arabia Saudita accoglie con favore conclusione trasbordo petroliera Safer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad annunciare la conclusione delle operazioni di trasbordo, iniziate lo scorso 25 luglio, è stato il ministro degli Esteri yemenita, Ahmed bin Mubarak, che, sul suo profilo ufficiale X (precedentemente noto come Twitter), aveva sottolineato le “grandi responsabilità” affrontate dalle autorità del Paese per contribuire al successo delle operazioni. Il 10 agosto, lo stesso governo yemenita aveva annunciato il trasferimento a bordo della nave Yemen di circa il 97 per cento del greggio della Safer. (Res)