Ucraina: intelligence britannica, truppe aviotrasportate russe verso Orikhiv dopo “pesanti perdite”

- La Russia ha ridispiegato in Ucraina alcune truppe aviotrasportate dalla regione di Kherson a quella di Zaporizhzhia, in direzione di Orikhiv, dove l’esercito “è esausto e sta subendo pesanti perdite”. È quanto si legge in un rapporto dell’intelligence pubblicato oggi su X (ex Twitter) dal ministero della Difesa del Regno Unito. Secondo i servizi segreti britannici, i paracadutisti russi potrebbero prelevare i soldati del reggimento per consentire loro di riposare e recuperare. “Tuttavia, questo ridispiegamento, molto probabilmente renderà più deboli le difese della Russia vicino alla sponda orientale del Dnepr, sempre più colpita dai raid delle forze ucraine", riferisce l’intelligence del Regno Unito. (Kiu)