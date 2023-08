Roma: cerca di impedire chiusura Metro, poi calci e pugni a carabinieri, arrestato 55enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calci e pugni agli addetti della vigilanza, prima, e ai carabinieri poi, nel momento della chiusura dei cancelli della stazione della Metro Battistini. Ieri notte, in via Mattia Battistini, nei pressi del capolinea della linea A un 55enne romeno senza fissa dimora, in evidente stato di alterazione psico fisica si è scagliato contro il personale addetto alla vigilanza privata, cercando di impedire la chiusura dei cancelli. Allertati i carabinieri, i militari della stazione Roma Montespaccato sono intervenuti sul posto. Alla vista dei carabinieri, l’uomo si è immediatamente scagliato contro di loro, prima inveendo e poi colpendoli con calci e pugni. I militari, che hanno riportato lievi contusioni, sono riusciti a bloccarlo. Il 55enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)