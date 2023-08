Cultura: Calenda a Sangiuliano, indecoroso assecondare bizzarrie miliardari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Gentile Ministro, i monumenti italiani rappresentano la nostra storia e la nostra identità. Usarli per assecondare le bizzarrie di due miliardari che vogliono darsele in mondovisione (fatto di per sé già ridicolo e egomaniacale) è indecoroso e irrispettoso del nostro retaggio". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda in risposta alle parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sulla possibilità di organizzare in Italia l'evento tra Musk e Zuckerberg. Né può in alcun modo - aggiunge Calenda - cambiare questa valutazione "la promessa di una donazione. Anzi. Daremo l'idea di un paese pronto a svendere la propria dignità per quella che per questi signori è una mancia, mentre abbiamo una spesa pubblica 870 miliardi che non riuscite a indirizzare verso la cultura, l'istruzione e la sanità. Vi riempite spesso la bocca con la parola identità e tradizione. Ma l'identità nasce dalla conoscenza e dal rispetto per la propria cultura. Abbiamo dati disastrosi per ciò che concerne la frequentazione e la conoscenza del nostro patrimonio culturale e archeologico da parte dei cittadini italiani". "Dopo tanto cianciare di Benedetto Croce e Prezzolini (può immaginare cosa Le avrebbero detto dopo una simile proposta) non si è ancora visto uno straccio di politica culturale. Faccia il suo lavoro, che non è quello di valletto di Musk e Zuckerberg", conclude Calenda. (Rin)