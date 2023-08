Agroalimentare: Coldiretti, al via raccolta di 2.1 miliardi di chili di mele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ritorno del caldo scatta la raccolta delle mele in Italia, con una produzione stimata quest'anno in circa 2,1 miliardi di chili nonostante i problemi causati dai cambiamenti climatici tra afa record, freddo fuori stagione, grandine e alluvioni. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti, su dati Prognosfruit, in occasione dell'inizio della "vendemmia" di quello che è il frutto nazionale più consumato nel nostro Paese, con un raccolto sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, a partire dalle varietà più precoci come la Gala, la prima ad essere staccata. Ma la produzione nazionale in soccorso degli italiani alla prese con il caro prezzi avrebbe potuto essere molto più consistente senza gli effetti di un clima pazzo. L'andamento del raccolto del frutto più richiesto – sottolinea la Coldiretti – varia lungo la Penisola, con previsioni positive che vengono dall'Alto Adige, dove si raccoglie quasi metà delle mele Italiane (+7 per cento), e dal Trentino (+4 per cento), mentre crollano i raccolti in Veneto (-25 per cento) a causa della grandine ma anche delle gelate primaverili, quando molte aziende erano state costrette ad accendere i fuochi durante la notte per salvare le colture. Cali anche nell'Emilia Romagna alluvionata (-9 per cento), in Lombardia (-4 per cento) e nelle altre regioni produttrici. (segue) (Com)