Agroalimentare: Coldiretti, al via raccolta di 2.1 miliardi di chili di mele (2)

- L'Italia si classifica così – continua la Coldiretti – al secondo posto tra i paesi produttori dell'Unione Europea dove la produzione è stimata in 11,4 milioni di tonnellate, in calo del 3 per cento rispetto allo scorso anno. In testa la Polonia con poco meno di 4 milioni di tonnellate (-11 per cento), mentre al terzo posto dietro all'Italia si piazza la Francia con circa 1,5 milioni tonnellate (+8 per cento). L'Italia – precisa la Coldiretti – può vantare un'ampia gamma varietale nell'offerta di mele grazie al rilevante patrimonio di biodiversità lungo tutta la Penisola, con ben 6 mele italiane a denominazione di origine riconosciute dall'Ue: Mela Val di Non Dop, Mela Alto Adige Igp, Mela del Trentino Igp, Melannurca Campana Igp, Mela Valtellina Igp, Mela Rossa Cuneo Igp. Dal punto di vista delle varietà – sottolinea la Coldiretti – in Italia aumentano i raccolti delle Imperatore (+57 per cento), della Golden Delicious (+14 per cento) e delle Gala (+8 per cento), mentre crollano quelle di Granny Smith (-44 per cento), Renette (-39 per cento) e Red Delicious (-27 per cento). In calo anche le mele bio (-7 per cento) che rappresentano comunque ormai il 9 per cento del raccolto totale nazionale. Per chi non ha la possibilità di acquistare le mele direttamente dal produttore in azienda o nei mercati di Campagna Amica, attenzione alle etichette che – rileva la Coldiretti – devono obbligatoriamente riportare per legge l'origine (luogo di coltivazione) e la varietà delle mele. (segue) (Com)