Cultura: Mic, i musei italiani piangono scomparsa professor Pesando

- È venuto a mancare il professor Fabrizio Pesando, grande archeologo e studioso della storia di Pompei, professore di archeologia classica all’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli. Noto per le ricerche nel campo dell’edilizia domestica antica - si legge in una nota del ministero della Cultura - ha diretto scavi archeologici e ricerche fondamentali, oltre che a Pompei, anche a Sperlonga, ad Alba Fucens, e sul versante adriatico. Il ministero della Cultura ricorda inoltre le tante collaborazioni scientifiche con i musei e i parchi archeologici, fra cui l’allestimento dell’Antiquarium di Pompei. Fino all’ultimo nelle Marche, dove viveva, si è adoperato per la tutela e la valorizzazione del Parco archeologico di Cupra Marittima (AP), di cui era direttore e a cui stava dedicando il suo ultimo lavoro di ricerca.(Rin)