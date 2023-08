Usa: incendi nelle Hawaii, bilancio aumenta a 67 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad aumentare il bilancio delle vittime degli incendi a Maui, nell’arcipelago statunitense delle Hawaii, dove ad oggi si contano 67 morti e la procura ha aperto un'indagine su come le autorità hanno risposto alla rapida propagazione delle fiamme. "Il Dipartimento del procuratore generale condurrà una revisione completa del processo decisionale critico e delle politiche permanenti che hanno portato a, durante e dopo gli incendi a Maui e nelle isole Hawaii questa settimana", ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale Anne Lopez in un dichiarazione diffusa ai media. I funzionari della contea di Maui hanno dichiarato che i vigili del fuoco hanno continuato a combattere l'incendio, ma che questo non è ad oggi ancora del tutto contenuto. Ai residenti di Lahaina è stato permesso di tornare a casa per la prima volta per valutare i danni. Il governatore delle Hawaii, Josh Green, ha riferito che Lahaina - storico insediamento risalente al XVIII secolo e principale centro abitato lungo la costa occidentale dell'isola - è stata completamente divorata dalle fiamme. Da Maui sono state già evacuate più di 11 mila persone, come ha reso noto in conferenza stampa il direttore del dipartimento dei Trasporti delle Hawaii Ed Sniffen, aggiungendo che altri 2 mila residenti dovrebbero essere trasferiti al sicuro nella giornata di oggi. Secondo il governatore Green, i vasti incendi degli ultimi giorni, alimentati da forti venti, sono il disastro naturale peggiore mai registrato nell'isola dallo tsunami del 1961, che causò la morte di 61 persone a Big Island(Was)