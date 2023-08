Regno Unito: ricollocati in albergo i richiedenti asilo evacuati da chiatta per legionella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 39 richiedenti asilo nel Regno Unito che sono stati evacuati ieri dalla chiatta Bibby Stockholm dopo che nel sistema idrico di bordo sono state trovate tracce di batteri della legionella sono stati ricollocati in albergo. Lo ha detto all’emittente televisiva “Bbc” un residente di Portland, dove la chiatta è ormeggiata. Secondo la fonte, i richiedenti asilo hanno ricevuto una lettera in cui viene riferito che il loro ritorno sulla Bibby Stockholm potrà avvenire tra una settimana. Il residente sentito dall’emittente britannica ha inoltre affermato che “alcuni di quelli che erano stati a bordo della chiatta aveva mal di gola”. Le autorità locali hanno tuttavia assicurato che non è emerso alcun caso “con segni clinici della malattia” e che le tracce di batteri sono state rilevate “solo nel sistema idrico della nave stessa e non nell’acqua dolce in entrata nella chiatta”. Pertanto, hanno sottolineato le autorità del posto, “non c’è alcun rischio per la più ampia comunità di Portland”. Il governo britannico prevede di ospitare nella Bibby Stockholm fino a 500 richiedenti asilo di età compresa tra i 18 e i 65 anni che sono in attesa di ricevere l’esito della loro domanda. Secondo l’esecutivo guidato dal premier Rishi Sunak, la chiatta contribuirà a ridurre i costi per gli alloggi dei migranti. (Rel)