Salario minimo: Cavallaro (Cisal), bene coinvolgere Cnel e parti sociali

- “Condividiamo la proposta del premier Meloni di coinvolgere il Cnel e le parti sociali che in esso sono rappresentate per addivenire ad una proposta valida sul lavoro povero e salari bassi. Una indicazione molto vicina alla nostra richiesta di istituire un Osservatorio Nazionale sulle Retribuzioni che, in sinergia con il Cnel, vada a rilevare le modalità di intervento per migliorare le retribuzioni e verificare la congruità dei contratti collettivi di lavoro, indicando, lì dove necessario, un intervento per innalzare i salari”. Lo riferisce in una nota il segretario generale della Cisal e componente del Cnel, Francesco Cavallaro, che aggiunge: “La via maestra resta potenziare la contrattazione collettiva supportandola con normative fiscali e contributive, soprattutto quando essa promuove modelli virtuosi, legati a produttività, innovazione, welfare aziendale e partecipazione dei lavoratori. E poi bisogna rivedere le norme sull’indennità di vacanza contrattuale. Incrementandola progressivamente in relazione al ritardo con cui si rinnovano i contratti – conclude Cavallaro – si potrebbe, da subito, tutelare la retribuzione di milioni di lavoratori ma soprattutto stimolare le parti datoriali a dare seguito ai rinnovi medesimi”.(Rin)