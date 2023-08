Iran-Usa: portavoce Casa Bianca, previste restrizioni su uso fondi scongelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha sottolineato che ci saranno restrizioni su ciò che l'Iran potrà fare con i fondi non congelati, in base all'accordo che ha portato all'uscita da una prigione di cinque statunitensi, oggi agli arresti domiciliari a Teheran. Lo ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, secondo quanto riferisce l'emittente panaraba "Al Arabiya". "Faremo in modo che l'Iran utilizzi i soldi solo per l'acquisto di medicine e cibo", ha aggiunto. Lo scorso 10 agosto, gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo che prevede il rilascio di cinque cittadini irano-statunitensi in cambio della liberazione di alcuni cittadini iraniani e l’accesso a circa 6 miliardi di dollari di proventi petroliferi. Secondo quanto riportato da alcuni media, i fondi saranno trasferiti presso la Banca centrale del Qatar.(Res)