Ecuador: seppellito in cerimonia privata il corpo di Villavicencio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Ecuador hanno seppellito il corpo del candidato alla presidenza Fernando Villavicencio, assassinato il 9 agosto in un'azione rivendicata dal gruppo armato "Los Lobos". La cerimonia, riferisce il quotidiano "El Universo", si è tenuta ieri sera a Quito in forma privata, prima di dare sepoltura al corpo nel cimitero di Monteolivo, nel nord della capitale. Agenti di polizia hanno scortato la bara insieme ai parenti più stretti di Villavicencio. Candidato alla presidenza per il partito Movimiento Construye, Villavicencio è stato ucciso a dieci giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali. Attivista, prima di entrare in politica è stato giornalista, quindi deputato nell'Assemblea nazionale fino al suo scioglimento, a maggio scorso. Le autorità hanno dichiarato giovedì di aver arrestato sei sospetti, tutti cittadini colombiani e membri di bande, ritenuti collegati al suo assassinio. Il sospetto tiratore è morto in precedenza durante la custodia della polizia a seguito di uno scontro a fuoco con il personale di sicurezza, anche se la sua nazionalità rimane al momento poco chiara. I Los Lobos, il gruppo che ha rivendicato l'assassinio di Villavicencio, sono per numero di affiliati la seconda banda criminale in Ecuador, con almeno 8000 membri distribuiti nelle varie carceri. Un gruppo dato dalla erosione della banda un tempo dominante de los Choneros, specializzata nell'invio della cocaina colombiana in Europa e Stati Uniti, oltre che nel controllo delle attività minerarie illegali.(Brb)