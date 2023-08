Roma: baby gang al Laurentino 38, violenze a residenti e commercianti, 6 identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sassi dai ponti - a colpire persone e auto -, vessazioni a residenti e commercianti. Dall’inizio dell’anno una baby gang stava seminando il panico tra abitanti e commercianti del Laurentino 38, a Roma. In sei adolescenti, tre minorenni, su un gruppo di una ventina di giovani, sono stati identificati dalla polizia della Capitale. I minori affidati a una comunità. In particolare, a essere preso di mira era stato un artigiano siriano della zona: picchiato in strada e costretto a subire minacce e vessazioni. E poi, ancora, i sassi lanciati verso il negozio, e il tentativo di dare fuoco all’attività. (segue) (Rer)