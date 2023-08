Roma: baby gang al Laurentino 38, violenze a residenti e commercianti, 6 identificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La baby gang aveva preso di mira anche una farmacia e diversi uffici comunali della zona. Il gruppo di adolescenti, tra cui i tre minorenni, in numerose occasioni avevano anche lanciato sassi dai ponti, colpendo persone e auto in transito. Diversi gli episodi in cui i dipendenti degli uffici comunali del quartiere erano stati costretti a barricarsi negli uffici dopo gli episodi di violenza, fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini della polizia hanno permesso di identificare i sei adolescenti, tre dei quali minorenni. I giovani sono indiziati dei reati di atti persecutori, sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali. (Rer)