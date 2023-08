Karabakh: ministero Esteri armeno, chiesta riunione emergenza a Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia ha chiesto la convocazione di una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Erevan attraverso un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa “Armenpress”. "L'11 agosto la Repubblica d'Armenia ha fatto un appello al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per convocare una riunione d'urgenza in merito al deterioramento della situazione umanitaria del Nagorno-Karabakh, a seguito del blocco totale dell’Azerbaigian inflitto alla popolazione civile", si legge nella nota del dicastero armeno. Secondo il rappresentante permanente dell’Armenia presso le Nazioni Unite, Mher Margaryan, “vi è una grave carenza di beni essenziali, tra cui cibo, medicine e carburante, a causa del blocco del corridoio di Lachin”. Nella giornata di ieri, il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha riferito in un comunicato che i discorsi sulla crisi umanitaria nella regione del Caucaso meridionale sono “privi di fondamento”.(Rum)