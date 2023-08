Frosinone: non si ferma all'alt, bloccato ha droga in auto, arrestato 51enne a Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 51enne è stato arrestato a Cassino per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo durante un controllo stradale non si è fermato all'alt dei carabinieri, dandosi alla fuga con l'auto nel centro della città. Nella pericolosa corsa per seminare i militari il 51enne ha rischiato più volte di investire diversi pedoni. Bloccato, e perquisita la macchina, l'uomo è stato trovato in possesso di diversi tipi di sostanza stupefacente. Il 51enne è stato arrestato e trattenuto nella caserma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Cassino.(Rer)