Business news: Nord Macedonia, inflazione a luglio +8,4 per cento rispetto a un anno fa

- L'inflazione in Macedonia del Nord a luglio 2023, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, è aumentata dell'8,4 per cento. Lo riportano i dati dell'Istituto di statistica del Paese, rilanciati dalla stampa locale secondo cui da luglio 2022 a luglio 2023 l'aumento maggiore si è registrato nel comparto del cibo, con un aumento nelle verdure (21,5 per cento) nella frutta (17,7 per cento), poi su carne, formaggio e uova (13 per cento) e in cereali e pane (10,9 per cento). A luglio si è osservato un aumento dell'indice del costo della vita anche in trasporto aereo passeggeri (30,9 per cento), energia elettrica (4,3 per cento) e servizi di alloggio (4,2 per cento). "La discesa del tasso di inflazione continua nel mese di luglio 2023. I dati sono in linea con le proiezioni del governo, che prevedono che l'inflazione media per il 2023 sarà dell'8,9 per cento", ha scritto su Facebook il vice premier macedone incaricato degli affari economici, Fatmir Bytyqi. Gli economisti del Paese affermano invece che ci si attende un periodo di prezzi elevati annunciati per l'energia e i principali prodotti alimentari e che è "troppo presto" per prevedere che l'inflazione media sarà inferiore al 10 per cento quest'anno in Macedonia del Nord. (Seb)