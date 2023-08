Business news: Montenegro, a luglio 38 mila disoccupati, tasso di disoccupazione del 16,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di luglio in Montenegro c'erano poco più di 38 mila disoccupati, quasi il quattro per cento in meno rispetto al mese di giugno. Lo riportano i dati del Servizio per l'Impiego del Paese balcanico (Zzz) secondo cui il tasso di disoccupazione nel Paese è ora del 16,69 per cento. In Montenegro il tasso più alto di disoccupazione, 32,7 per cento, è stato registrato nel luglio 2000, mentre il più basso, del 10,1 per cento, si è verificato nel mese di agosto del 2009. (Seb)