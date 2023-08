Business news: Deutsche Telekom stima utile operativo di 41 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore telefonico tedesco Deutsche Telekom stima un utile operativo pari a 41 miliardi di euro nel 2023. È quanto riferito dalla società che ha alzato leggermente il suo obiettivo di utile operativo per l’anno corrente – in precedenza la previsione era pari a 40,9 miliardi di euro – spinta dalla sua controllata statunitense T-Mobile Us che due settimane fa ha alzato le prospettive di crescita dei clienti. Il gruppo ha riportato nel secondo trimestre un utile operativo in crescita dell'1,5 per cento su base annua, pari a 10,04 miliardi di euro. (Geb)