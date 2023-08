Business news: Air Serbia annuncia un utile di 22,4 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera serba Air Serbia ha annunciato di aver realizzato un "utile di 22,4 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023" e che in conformità con le leggi nazionali e nel rispetto del quadro legislativo dell'Unione Europea "verserà nel bilancio dello Stato serbo 20 milioni di euro sulla base dei fondi ricevuti prima per la ricapitalizzazione della società". Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui nell'annuncio della stessa compagnia si afferma che Air Serbia ha trasportato "circa 1,7 milioni di passeggeri nei primi due trimestri dell'anno in corso, ovvero l'87 per cento in più rispetto allo scorso anno e il 59 per cento in più rispetto all'anno record del 2019". Lo Stato serbo ha attuato la ricapitalizzazione della compagnia aerea nazionale in conformità con le normative europee e nazionali nel dicembre 2020 e nel settembre 2022, aumentando la sua quota di proprietà all'83,6 per cento. Il restante 16,4 per cento appartiene alla compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Etihad Airways. (Seb)