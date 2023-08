Business news: Russia, traffico passeggeri Aeroflot segna +5 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri del gruppo russo Aeroflot a luglio è aumentato del 5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo quota 5,1 milioni di persone, mentre Aeroflot ha ridotto il traffico dello 0,1 per cento. E' quanto si legge in una nota. "Il traffico sulle rotte nazionali supera i livelli storici: sono stati trasportati 4,2 milioni di passeggeri, ovvero il 21,4 per cento in più rispetto a luglio 2019, mentre è inferiore del 5,4 per cento rispetto a luglio 2022", riferisce la nota. "Aeroflot Airlines ha trasportato 2,7 milioni di passeggeri, rispetto allo stesso periodo del 2022" e "il fatturato è aumentato del 9,6 per cento". (Rum)