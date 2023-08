Business news: Serbia, Banca centrale mantiene tasso interesse al 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale serba (Nbs) ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento al livello del 6,5 per cento. A stabilirlo è stato il Comitato esecutivo nella seduta odierna, secondo quanto riporta la stampa locale. Inoltre, è stato mantenuto invariato anche il tasso sulle linee di deposito, al 5,2 per cento, e il tasso sulle linee di credito, al 7,7 per cento. La decisione di mantenere uguale il tasso di interesse di riferimento è stata determinata dal continuo allentamento delle pressioni inflazionistiche globali, che secondo la stessa Banca centrale serba dovrebbero contribuire a un calo più significativo dell'inflazione interna. (Seb)