Business news: Croazia, a luglio 5,3 per cento in meno di disoccupati rispetto a un anno fa

- I disoccupati nel mese di luglio in Croazia, registrati presso il Servizio per l'impiego croato (Hzz), sono risultati essere il 5,3 per cento in meno rispetto a un anno fa e il 5,1 per cento in meno rispetto al mese di giugno 2023. Lo riportano i dati del Servizio per l'impiego, il quale sottolinea che dopo due mesi il numero dei disoccupati nel Paese è salito di nuovo sopra la quota dei 100 mila (103.774). Il numero assoluto più alto di disoccupati è stato registrato nella regione di Spalato-Dalmazia (16,1 per cento del numero totale in Croazia), nella regione di Osijek e della Baranja (12,9) e nella città di Zagabria (12,4). In Croazia il tasso di disoccupazione registrato a maggio era del 5,6 per cento. (Seb)