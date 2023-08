Sardegna: a Cagliari tornano dopo due anni i monopattini in affitto, per loro 500 nuovi stalli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade di Cagliari si stanno preparando per un.ondata di monopattini elettrici, grazie al servizio di sharing promosso da una società privata vincitrice del bando proposto dal Comune. La città vedrà ben cinquecento stalli appositamente dedicati a questi moderni mezzi di trasporto, che offriranno una soluzione alternativa e sostenibile per gli spostamenti urbani. Dopo quasi due anni di assenza, i monopattini pubblici in affitto, dunque, faranno il loro ritorno nelle vie cittadine. La novità che ha sollevato dubbi e preoccupazioni riguardo alla gestione e all'utilizzo responsabile di questi mezzi. Uno degli aspetti più evidenti di questa nuova iniziativa è la presenza di cinquecento stalli dedicati, ben tracciati lungo le vie cittadine. Questi stalli si presentano come rettangoli di vernice bianca, chiaramente indicati come parcheggi riservati ai monopattini elettrici. Alcuni stalli sono stati ricavati anche sopra i marciapiedi, suscitando non poche perplessità. Un esempio emblematico di questa nuova realtà si trova nel cuore di Cagliari, precisamente nel Largo Carlo Felice, dove è stato tracciato un ampio "box" in grado di contenere fino a quattro monopattini contemporaneamente. (Rsc)