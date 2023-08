Salario minimo: Tajani, siamo favorevoli a contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo per favorire la contrattazione collettiva e dare agli italiani dei salari ricchi. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. "Non siamo per il salario fissato per legge, però siamo pronti a discutere con l'opposizione di tanti altri temi che riguardano la crescita del salario", ha affermato Tajani. Quanto al reddito di cittadinanza, il segretario lo ha definito "una storia che riguarda il passato", affermando di dover "dare (ai cittadini) il reddito da lavoro". (Res)