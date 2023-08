Usa: scandalo Ftx, revocata libertà su cauzione di Bankman-Fried

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice distrettuale statunitense, Lewis Kaplan, ha revocato la libertà su cauzione del fondatore dell'exchange di criptovalute Ftx, Sam Bankman-Fried, in quanto quest'ultimo avrebbe ripetutamente cercato di influenzare i testimoni della sua udienza. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Associated Press". Kaplan ha annunciato oggi la decisione nel corso di un'udienza presso la corte federale di Manhattan. Il processo a carico dell'ex amministratore delegato di Ftx, al centro di uno scandalo finanziario multimiliardario, era previsto per il prossimo 2 ottobre. Su Bankman-Fried gravano otto capi d'imputazione per frode e cospirazione: la pubblica accusa lo ritiene responsabile d'aver orchestrato la "più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti", sottraendo miliardi di dollari ai clienti del suo exchange e dirottandoli verso l'hedge fund Alameda Research, controllato dalla sua compagna. La vicenda ha suscitato polemiche anche per la fitta rete di relazioni politiche e mediatiche coltivate per anni da Bankman-Fried, che prima delle elezioni di medio termine dello scorso anno era diventato il secondo maggiore finanziatore privato del Partito democratico Usa. (Was)