Business news: Azerbaigian, Visa annuncia collaborazione con la banca centrale su valute digitali

- La multinazionale statunitense dei servizi di pagamento Visa Inc. è pronta a condividere la propria esperienza nel campo delle valute digitali con la banca centrale dell'Azerbaigian. Lo ha dichiarato la vicepresidente e dirigente regionale di Visa per l'Asia Centrale, Cristina Doros, nel corso di una intervista ai media locali. Visa e la banca centrale sono impegnati in un "dibattito aperto e costruttivo" per lo sviluppo di forme appropriate di cooperazione, ha spiegato la dirigente, ricordando che le banche centrali di diversi Paesi sono al lavoro per sviluppare valute digitali, e si trovano alle prese con "quesiti critici, come quali debbano essere le infrastrutture e l'architettura, e come debbano essere usate". La banca centrale dell'Azerbaigian è impegnata nello sviluppo di una valuta digitale nazionale, e ha avviato a tal fine un colloquio con diversi think tank internazionali, organizzazioni finanziarie e istituti di credito. (Rum)