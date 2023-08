Business news: Allianz registra utile netto di 2,3 miliardi in secondo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di assicurazioni tedesca Allianz giovedì ha registrato un aumento del 18 per cento dell'utile netto del secondo trimestre, un dato migliore del previsto, e ha confermato le sue prospettive per il 2023. L'utile netto attribuibile agli azionisti di 2,337 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2023 è in netto aumento rispetto ai 1,977 miliardi di euro registrati l'anno precedente. La società ha puntato sulla forza della sua divisione Danni e Sinistri. Il secondo trimestre del 2023 per Allianz segna una ripresa rispetto all'anno precedente, contrassegnato dall’incertezza sui mercati causata dall'invasione russa dell'Ucraina. Per quanto concerne le stime per il 2023, si conferma l’obiettivo di un utile operativo compreso tra 13,2 e 15,2 miliardi di euro. (Geb)