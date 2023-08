Business news: Spagna, Madrid recupera il 97 per cento del traffico pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023, l'aeroporto di Madrid-Barajas ha recuperato il 97 per cento del traffico passeggeri rispetto al periodo pre pandemia di coronavirus, posizionandosi tra i primi cinque in Europa. Come riferisce il quotidiano "El Economista", da gennaio a giugno ha accolto oltre 29 milioni di passeggeri, solo del 3 per cento inferiore allo stesso mese del 2019. L'impulso di Barajas, insieme al recupero al di sopra dei valori pre pandemia degli aeroporti delle Baleari e delle Canarie, oltre che di altre località come Malaga, hanno spinto la Spagna a un aumento dell'1,3 per cento nel primo semestre dell'anno rispetto ai dati precedenti alla crisi sanitaria, avviando il Paese verso un anno record, come ha ricordato Aena, il gestore degli aeroporti nazionali. Anche la posizione di El Prat di Barcellona, il secondo aeroporto spagnolo per numero di operazioni e passeggeri, è stata caratterizzata in questa prima metà dell'anno da una ripresa, anche se a un ritmo più lento. La percentuale di passeggeri da gennaio a giugno nell'aeroporto catalano rappresenta il 93 per cento di quella registrata nel periodo pre pandemia. (Spm)