Business news: Germania, accordo fra Lufthansa e sindacato piloti, scongiurati scioperi sino a fine 2026

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa è riuscita a evitare nuovi scioperi dei piloti sino alla fine del 2026 grazie all’accordo salariale raggiunto con il sindacato Vereinigung Cockpit di Francoforte. È stata la stessa sigla sindacale a renderlo noto, spiegando che l’intesa prevede che nei prossimi tre anni, gli stipendi di base devono aumentare in tre fasi di almeno il 18 per cento. Compresi gli importi forfettari già promessi e il premio di compensazione dell'inflazione, si registra un aumento di almeno il 25 per cento per i comandanti degli aerei e dal 33 a oltre il 50 per cento per i copiloti. È stato inoltre concordato un compenso una tantum di 3 mila euro. Il 65,5 per cento degli iscritti al sindacato votanti si sono espressi a favore dell'accordo.(Geb)