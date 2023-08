Forza Italia: Tajani, congresso di febbraio dovrà essere ricco di contenuti e idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il congresso nazionale di Forza Italia, che si terrà a Roma a febbraio del prossimo anno e porterà all'elezione del segretario del partito, dovrà essere un congresso di contenuti, idee e proposte, e non di correnti. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. "Senza Silvio Berlusconi dobbiamo costruire una forza politica che sia in grado di trasformare in realtà i sogni che ancora lui non era riuscito a realizzare. Non sono presidente, di presidente c’è solo uno", ha affermato Tajani. (Res)