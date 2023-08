Business news: Germania, produzione industriale in calo dell'1,5 per cento mensile a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Germania a giugno ha registrato una flessione dell'1,5 per cento rispetto al mese precedente. Lo rende noto l'Ufficio federale di statistica (Destatis), secondo cui si registra un arretramento anche rispetto a giugno del 2022 pari all'1,7 per cento. Per quanto riguarda lo scorso maggio, dopo la revisione dei risultati preliminari, la produzione è rimasta pressoché invariata al -0,1 per cento rispetto ad aprile, mentre il dato è identico nel rapporto anno su anno. A livello trimestrale, invece, la produzione da aprile a giugno è stata inferiore dell'1,3 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. (Geb)