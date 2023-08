Business news: Bulgaria, da Ue aiuti per l’ampliamento dell’impianto di stoccaggio del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato dei fondi del valore di 16 milioni di euro da destinare all'ampliamento dell'impianto di stoccaggio del gas naturale di Chiren. L’operatore nazionale Bulgartransgaz investirà circa 285 milioni di euro per espandere la capacità dell'impianto di stoccaggio, l'unico nel Paese per il gas naturale, in modo da portarne la capacità da 550 milioni a un miliardo di metri cubi. La Bulgaria aveva notificato alla Commissione Ue i suoi piani per sostenere gli investimenti di Bulgartransgaz in un periodo di 9 anni, con un prestito con garanzia pubblica di 16 milioni di euro. L'obiettivo è garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas, sostenere la concorrenza nel mercato e favorire gli scambi di gas nella regione. (Seb)