- La Banca nazionale di Romania ha rivisto al rialzo le previsioni di inflazione per l'anno corrente al 7,5 per cento e al 4,4 per cento per il 2024. Lo ha annunciato il governatore dell'istituto centrale, Mugur Isarescu nella presentazione del rapporto trimestrale sull'inflazione. A maggio la Banca centrale ha stimato l'inflazione al 7,1 per cento per il 2023. (Rob)