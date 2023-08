© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dell’inflazione in Germania era a luglio pari al 6,5 per cento su base annua. Sono i dati dell’Istituto tedesco di statistica, secondo quanto rilanciano i media nazionali. L’inflazione ha così registrato un lieve calo rispetto a giugno, quando l’indice era del 6,8 per cento. (Geb)