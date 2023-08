Business news: Ungheria, inflazione a luglio al 17,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Ungheria hanno registrato a luglio un aumento del 17,6 per cento su base annua. E’ quanto riferisce l’Istituto nazionale di statistica secondo quanto rilancia il sito “Index”. Il maggiore aumento è stato registrato nei settori dei generi alimentari e dell’energia. I prodotti alimentari sono infatti cresciuti in media del 23,1 per cento, con un picco nei prezzi delle uova (30,7 per cento), dei latticini (29,5 per cento), caffè (28,8 per cento), pane (26,7 per cento) e prodotti di pasticceria (25,4 per cento). Il prezzo dell'energia per le utenze domestiche è aumentato del 35,7 per cento, con il gas che ha registrato un picco del 47,2 per cento e la corrente elettrica che è aumentata del 26,0 per cento. Il prezzo dei carburanti per veicoli, infine, è aumentato del 21,5 per cento. (Vap)