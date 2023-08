Germania: taiwanese Tsmc costruirà fabbrica di semiconduttori a Dresda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda taiwanese di chip Tsmc sta costruendo una nuova fabbrica di semiconduttori a Dresda, in Germania. L'impianto sarà costruito in collaborazione con Bosch, Infineon e Nxp. L'obiettivo è costruire un moderno impianto di produzione di semiconduttori da 300 millimetri per soddisfare le future esigenze di capacità dei settori automobilistico e industriale. Il governo della Sassonia ha accolto la decisione come "una buona notizia". Insieme alla decisione di Intel di realizzare un impianto a Magdeburgo e all'espansione della fabbrica di Infineon a Dresda, l’accordo con Tsmc darà un enorme impulso allo sviluppo regionale nella Germania centrale, ha spiegato il ministro della Sassonia per lo sviluppo regionale, Thomas Schmidt. Secondo quanto appreso dall’emittente tedesca “Zdf”, grazie all’impianto dell’azienda taiwanese saranno creati circa 2 mila posti di lavoro entro il 2027. (Geb)