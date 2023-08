Salario minimo: Calenda, incontro primo passo, partiamo da qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta dopo tanti anni governo e opposizione hanno discusso per due ore nel merito di una proposta sul lavoro. Niente slogan, niente fuffa. Ai dubbi, di merito e circostanziati, espressi dalla Presidente del Consiglio abbiamo risposto dettagliatamente e io credo efficacemente". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. "Giorgia Meloni - aggiunge - vuole affrontare tutte le questioni del lavoro e dei salari con la manovra finanziaria e invita le opposizioni a continuare il confronto con il supporto del Cnel, senza levare pregiudizialmente dal tavolo la questione del salario minimo. Andremo avanti con la nostra battaglia su salario minimo ma non ci sottrarremo al confronto. Per una volta si parla di numeri, contratti e dati e non di slogan e altro rumore inutile. È solo un primo passo e l'esito non è affatto scontato. Ma è un passo. Nessuno si è sbattuto la porta in faccia. Partiamo da qui", conclude. (Rin)