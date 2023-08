Clima: Tajani, nessun negazionismo, agire senza visione ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si può e si deve fare di più sul fronte del cambiamento climatico ma non con una visione ideologica. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. “L'Europa ha trasformato l'ambiente in una nuova religione panteistica non tenendo conto dei problemi sociali del continente”, ha detto Tajani. “Ben venga la lotta al cambiamento climatico, ma tenendo conto della situazione sociale”, ha aggiunto il ministro. (Res)