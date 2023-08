Forza Italia: Tajani, congresso di febbraio dovrà essere ricco di contenuti e idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il congresso nazionale di Forza Italia, che si terrà a Roma a febbraio del prossimo anno e porterà all'elezione del segretario del partito, dovrà essere un congresso di contenuti, idee e proposte, e non di correnti. Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. "Senza Silvio Berlusconi dobbiamo costruire una forza politica che sia in grado di trasformare in realtà i sogni che ancora lui non era riuscito a realizzare. Non sono presidente, di presidente c’è solo uno", ha affermato Tajani. (Res)