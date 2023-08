Business news: per Siemens Energy perdite record di 3,6 miliardi in primi 9 mesi anno fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Siemens Energy ha registrato nei primi nove mesi del suo anno fiscale (tra ottobre e giugno) perdite nette di competenza pari a 3,6 miliardi di euro, oltre cinque volte il dato negativo di 711 milioni di euro registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. A causare i problemi principali è Siemens Gamesa, controllata attiva nel settore delle rinnovabili. La società aveva già avvertito alla fine di giugno che stava provvedendo a una revisione delle stime sugli utili per l'anno fiscale 2023, sia per il gruppo che per Siemens Gamesa a causa "del sostanziale aumento" dei guasti nelle parti di turbine eoliche prodotte dalla controllata. Il gruppo tedesco ha evidenziato che i costi previsti per rimediare a tali problemi sono stati considerati nel terzo trimestre, con addebiti per spese future pari a 1,6 miliardi di euro, mentre la maggior parte dei costi delle riparazioni stimate è prevista per gli anni fiscali 2024 e 2025. (Geb)