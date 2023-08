Business news: Bosnia, Standard and Poor's aumenta rating da B a B+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Standard and Poor's ha aumentato il rating creditizio della Bosnia Erzegovina da B al livello B+ con prospettive stabili. Lo ha annunciato la stessa agenzia in un rapporto rilanciato dal sito informativo "Biznis". Gli analisti affermano nel documento che l'aumento del rating riflette la loro visione dell'economia bosniaca che si è dimostrata resiliente, nonostante la pandemia da Covid-19, diversi episodi di instabilità politica e una domanda esterna più debole. Secondo l'analisi inoltre, il Pil reale della Bosnia Erzegovina si è completamente ripreso dalla pandemia e, sulla base degli indicatori economici per la prima metà del 2023, l'agenzia ha rivisto al rialzo le proiezioni di crescita del Pil reale, dall'1 al 2 per cento. Per Standard and Poor's infine l'aumento del rating per la Bosnia Erzegovina infine si basa anche sulle aspettative di un allentamento degli scontri politici interni nel Paese. (Seb)