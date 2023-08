Business news: Romania, Banca centrale mantiene tasso di interesse al 7 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca nazionale di Romania ha deciso di mantenere il tasso di interesse della politica monetaria al livello del 7 per cento. Lo riferisce l'istituzione finanziaria con un comunicato. Inoltre, la Banca centrale ha deciso di mantenere il tasso di interesse per la linea di credito (Lombard) all'8 per cento annuo e il tasso di interesse sui depositi presso la Banca Ventrale al 6 per cento annuo e il mantenimento degli attuali livelli dei tassi di riserva obbligatoria per le passività in lei e in valuta degli enti creditizi. L'ultimo rialzo dei tassi chiave è avvenuto all'inizio di quest'anno a gennaio, quando la Banca centrale ha aumentato il tasso di interesse al 7 per cento annuo dal 6,75 per cento annuo. (Rob)