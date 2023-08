Business news: Bosnia, a giugno +17,3 per cento di turisti rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **La Bosnia Erzegovina ha registrato il 17,3 per cento in più di turisti in più a giugno di quest'anno rispetto allo stesso mese del 2022. Lo ha annunciato l'Istituto statale di statistica, secondo cui rispetto al mese di maggio la percentuale è maggiore dello 0,9 per cento. Per quanto riguarda i pernottamenti, a giugno sono stati l'8,5 per cento in più rispetto a giugno 2022 e il 2,4 per cento in più rispetto al mese scorso, con una quota di turisti stranieri pari al 67 per cento. Nella struttura dei pernottamenti, il maggior numero di pernottamenti è stato fatto da turisti provenienti da Turchia (11,3 per cento), Serbia (10,5 per cento), Croazia (10 per cento) e Germania (5,3 per cento). (Seb)