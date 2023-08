Salario minimo: Castellone (Fd'I), governo crea solo diversivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo avevamo capito. Sul salario minimo, esattamente come sulla tassa sugli extraprofitti bancari, è andato in scena un bluff. Il Governo, come accade da nove mesi a questa parte, ha poco o nulla in mano. Sul salario minimo non c'è nessuna vera controproposta, mentre ci sono 3 milioni e 600 mila lavoratori ancora oggi costretti a vivere con paghe inaccettabili, che nulla hanno a che fare con l'esistenza libera e dignitosa di cui parla l'articolo 36 della Costituzione". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, che aggiunge: "L'unica ipotesi messa sul piatto è affidarsi a una non meglio precisata proposta da far elaborare al Cnel, ipotesi che allo stato attuale dei fatti sa tanto di diversivo. Noi non molliamo. E lanceremo anche una raccolta firme affinché alla ripresa dei lavori parlamentari ci sia un orizzonte ancora più ampio su cui riflettere". (segue) (Rin)