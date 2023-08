Niger: Tajani, bisogna far prevalere la diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito degli ultimi sviluppi in Niger, bisogna far prevalere la diplomazia per evitare lo scoppio di una guerra. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a Mediterranea, evento organizzato alla Corte comunale di Sabaudia. "La situazione ci preoccupa parecchio", ha affermato Tajani, sottolineando che "c'è un sentimento antifrancese e bisogna muoversi con grande equilibrio". Il ministro ha aggiunto: "La stabilità non è uno strumento utile solo per bloccare i flussi migratori, ma anche il terrorismo, la povertà e il cambiamento climatico". Infine, il capo della diplomazia italiana ha dichiarato: "A volte l'Europa ha sbagliato: non possiamo pensare di imporre ai Paesi del continente africano delle regole, né un modello sociale che essi non hanno la possibilità di adottare. Dobbiamo sempre operare nel loro rispetto". (Res)