Usa-Niger: segretario Blinken ed ex presidente Issoufou discutono crisi Paese

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha espresso la sua preoccupazione per il "perdurare della detenzione illegale, in condizioni sempre peggiori, del presidente del Niger, Mohamed Bazoum, e della sua famiglia". Lo ha detto Blinken in un colloquio con l'ex presidente nigeriano, Mahamadou Issoufou, secondo quanto riferito da una nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. Il segretario si è detto "particolarmente desolato per il rifiuto di coloro che hanno preso il potere in Niger di rilasciare i membri della famiglia di Bazoum come dimostrazione di buona volontà", secondo il comunicato. Inoltre, Blinken ha assicurato all'ex presidente nigeriano che "gli Stati Uniti continuano a impegnarsi per trovare una soluzione pacifica che garantisca al Niger di rimanere un partner forte nella sicurezza e nello sviluppo della regione". (Was)