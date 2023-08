Tim: Lega, bene intervento governo, vigilare contro spreco denaro pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il memorandum siglato tra Mef e Kkr che prevede anche l'ingresso del ministero dell'Economia nella società della rete di Tim, con una quota del 20 per cento. Parliamo di una società che costituisce un asset strategico e siamo convinti che investire nel medio-lungo termine sulle infrastrutture e sulla rete di questo Paese sia la strada da percorrere per costruire un'Italia più attrattiva, moderna e competitiva. Seguiamo con massima attenzione gli sviluppi, certi che il governo vigilerà per scongiurare qualsiasi rischio di spreco di denaro pubblico e valutare gli impatti su azienda e dipendenti". Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti e Erik Pretto. (Rin)