Salario minimo: Castellone (Fd'I), governo crea solo diversivo (2)

- Sull'introduzione di un contributo sugli extraprofitti bancari, ricorda la parlamentare, "da noi proposto per primi 5 mesi fa, abbiamo constatato un modo di procedere tardivo come non mai e grottesco, che la dice lunga sulla consapevolezza del Governo del tema dell'enorme accumulo di ricchezza in poche mani, dell'aumento delle disuguaglianze, della necessità di usare la leva fiscale per redistribuire risorse. Prima abbiamo ascoltato l'uscita del ministro Salvini che presentava il contributo; dopo poche ore è intervenuta la frenata del ministero dell'economia, che ha introdotto un tetto massimo; il giorno dopo è stata la volta dei distinguo di Forza Italia, che ha già annunciato emendamenti in Parlamento per alleggerire il prelievo; infine abbiano avuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un testo molto più edulcorato rispetto alla versione originaria. Insomma, un pasticcio", conclude. (Rin)